Verso Lazio-Milan, Antonini: “Difficile fare un pronostico: ecco perché”

MILAN NEWS – L’ex terzino rossonero Luca Antonini, in un’intervista rilasciata al sito ufficiale della Lazio, ha parlato del match di stasera tra Lazio e Milan. Un pronostico? Ecco le sue dichiarazioni: “Una partita con tanti gol, come tutte quelle che si stanno giocando dopo la ripresa. Sono tutte gare spettacolari. Difficile però fare un pronostico, sia per le tante assenze della Lazio e sia per la voglia di riscatto del Milan dopo il passo falso contro la SPAL“.

