Verso Juventus-Milan: chi al posto di Theo Hernandez? Il ballottaggio

MILAN NEWS – In vista del match di Coppa Italia contro la Juventus, in programma con ogni probabilità il 12 giugno, Stefano Pioli inizia a pensare alla formazione titolare che dovrà schierare nel tentativo di fare l’impresa e conquistare l’accesso alla finale del 17 giugno a Roma. Il tecnico emiliano dovrà fare i conti con le assenze per squalifica di Ibrahimovic – out anche per infortunio – Theo Hernandez e Samu Castillejo.

Al posto del terzino francese, Pioli dovrà sciogliere i dubbi attraverso un ballottaggio serratissimo tra Diego Laxalt, di fatto il vice di Theo in quel ruolo, oppure adattare Davide Calabria a sinistra, lui che è un destro puro. Certo del posto, a questo punto, solo Andrea Conti che agirà sulla corsia di destra.

