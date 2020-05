Milan, tanti auguri a Daniele Bonera per i suoi 39 anni

MILAN NEWS – Quest’oggi Daniele Bonera compie 39 anni.

Tanti auguri dunque all’ex difensore del Milan, e attuale collaboratore tecnico del club. Bonera, ha vestito per 9 stagioni la maglia del Diavolo, collezionando in totale 201 presenze. Il caso curioso, è che il difensore bresciano, non ha mai segnato un gol con il Milan. Il suo palmares è ricco di vittorie: 1 Scudetto, 1 Supercoppa Italiana, 1 Champions League, 1 Supercoppa europea e 1 Mondiale per Club. La redazione di PianetaMilan, augura a Bonera di trascorrere un felice compleanno.

Che possa rimanere il prossimo anno nello staff di Rangnick? CONTINUA A LEGGERE>>>

