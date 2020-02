Verso Inter-Milan, Sindaco Sala: “Derby? Non vado mai a San Siro, soffro da casa”

ULTIME NEWS MILAN – Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb’, ha commentato il derby Inter-Milan in programma domenica prossima. Il primo cittadino meneghino è un noto tifoso nerazzurro. Ecco le sue parole: “Il derby è sempre una partita che va per i suoi registri, quindi è difficile predire cosa succederà. Ibrahimovic è forte, perchè è intelligente in campo. Per cui certamente sarà motivo di grande attenzione. Ci avviciniamo ad un derby, come sempre, in cui tutte le squadre hanno bisogno di vincere e il pareggio non serve a nessuna delle due, anche se poi spesso è il risultato che ne scaturisce. Ci sarà grande ansia da tutte le parti, io a San Siro non vado mai durante il derby, soffro da casa”. Intanto ecco cosa ha detto il Sindaco Sala sulla questione stadio, continua a leggere >>>

