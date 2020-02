Verso Inter-Milan, Pioli: “Non invidio nulla a Conte. Sto bene qui”

NEWS MILAN – Questo pomeriggio, al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), il tecnico rossonero Stefano Pioli ha introdotto, in conferenza stampa, i temi principali di Inter-Milan, il derby di Milano in programma domani sera, alle ore 20:45, a ‘San Siro‘.

Interrogato dai giornalisti su Antonio Conte, tecnico dell’Inter, Pioli ha candidamente ammesso: “Lo conosco come un collega ma non posso dare giudizi. Dovrei conoscerlo più approfonditamente. Entrambi dobbiamo entrare nella testa dei giocatori con il proprio carattere e le proprie caratteristiche. Non invidio nulla a Conte, sto bene qui e sono contento di essere qui”. Per le dichiarazioni integrali di Pioli, continua a leggere >>>

