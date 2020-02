Verso Inter-Milan, Pioli: “Creiamo e concludiamo tanto. E domani …”

NEWS MILAN – Questo pomeriggio, al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), il tecnico rossonero Stefano Pioli ha introdotto, in conferenza stampa, i temi principali di Inter-Milan, il derby di Milano in programma domani sera, alle ore 20:45, a ‘San Siro‘.

Interrogato dai giornalisti sulle armi a disposizione del suo Milan per vincere il derby, Pioli ha evidenziato: “Creiamo tanto e concludiamo tanto. Dobbiamo mantenere questo atteggiamento. Domani non ci possiamo permettere di non essere compatti in entrambe le fasi, soprattutto quando abbiamo la palla. Non dobbiamo concedere spazio ai nostri avversari, dobbiamo fare bene queste cose”. Per le dichiarazioni integrali di Pioli, continua a leggere >>>

