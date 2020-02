Verso Inter-Milan, Padelli: “Pronto a giocare se non ci sarà Handanovic”

ULTIME NEWS MILAN – Daniele Padelli, secondo portiere dell’Inter, ha sostituito Samir Handanovic nella partita vinta contro l’Udinese. Il numero uno interista ha un problema alla mano che potrebbe pregiudicare la sua presenza al derby di domenica. Padelli ha le idee chiare in caso il capitano dell’Inter non dovesse recuperare. Ecco le sue parole ai microfoni di ‘Sport Mediaset’: “Vedremo in settimana come starà, se migliorerà dalla botta che ha preso. Adesso pensiamo partita per partita. Derby? Se ci fosse bisogno mi farò trovare pronto”. Intanto ecco cosa ha detto il Sindaco Sala sul derby, continua a leggere >>>

