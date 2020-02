Verso Inter-Milan, lavoro personalizzato per Ibrahimovic: le sue condizioni

NEWS MILAN – Arrivano aggiornamenti da Milanello sulle condizioni di Ibrahimovic in vista del derby, in programma domenica sera a San Siro. Come viene riportato da Sky Sport, lo svedese questa mattina ha svolto un allenamento differenziato sul campo, mentre ieri aveva lavorato solamente in palestra.

Ibrahimovic domani dovrebbe aggregarsi al resto della squadra, e dunque non dovrebbero esserci dubbi sulla presenza dell'attaccante nella stracittadina contro l'Inter. Zlatan conosce alla perfezione il suo fisico, e dunque vuole procedere con cautela senza forzare. In ogni caso le sensazioni del giocatore e dello staff medico rossonero sono più che positive.

