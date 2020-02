Verso Inter-Milan, la probabile formazione nerazzurra: out Handanovic

ULTIME NEWS MILAN – ‘Sky Sport’ ha fornito gli ultimi aggiornamenti in merito alla probabile formazione che l’Inter dovrebbe schierare contro il Milan. L’assenza di Samir Handanovic dovrebbe essere confermata: lo sloveno non ce l’ha fatta a recuperare dal problema alla mano di cui soffre da qualche giorno. I nerazzurri dovranno avere a che fare con le squalifiche di Lautaro Martinez e Alessandro Bastoni. Il primo dovrebbe essere sostituito da Christian Eriksen, avanzato per l’occasione di fianco a Romelu Lukaku. Mentre per prendere il posto del classe 1999 avanza la candidatura di Danilo D’Ambrosio. Ecco la formazione completa:

INTER (3-5-1-1): Padelli; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Eriksen; Lukaku.

Intanto ecco anche la probabile formazione schierata da Stefano Pioli, continua a leggere >>>

