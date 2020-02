Verso Inter-Milan: informazioni utili per l’accesso allo stadio di San Siro

NEWS MILAN – Domani sera, alle ore 20:45, si disputerà Inter-Milan, 172° derby della Madonnina in Serie A. Ecco le informazioni per l’accesso allo stadio di San Siro, diffuse dalla società nerazzurra attraverso il proprio sito web ufficiale, ‘inter.it‘.

“I cancelli apriranno alle ore 17:45. San Siro sarà sold out: ti suggeriamo di raggiungere lo stadio 3 ore prima del calcio di inizio e di essere pronto ai controlli di sicurezza con il documento di identità e il titolo di accesso.

I cancelli indicati sui biglietti sono consigliati, ma non obbligatori: recati al Gate con meno coda. I tifosi del Milan (2° Anello Blu) devono entrare obbligatoriamente dal cancello 13. Per i possessori di 1° e 3° Anello Blu è consigliato utilizzare gli ingressi 14 e 15“.

Intanto il derby ha perso uno dei suoi potenziali protagonisti. Infortunio dell’ultima ora, infatti, in casa rossonera. Per il comunicato ufficiale del club di Via Aldo Rossi, continua a leggere >>>

