Verso Inter-Milan: Ibrahimovic in palestra, ma c’è ottimismo per il recupero

NEWS MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, ieri Zlatan Ibrahimovic, a differenza di quanto sperava Stefano Pioli alla vigilia di Milan-Verona (“Spero di averlo a disposizione da martedì”), non si è allenato con il resto della squadra a Milanello. Lo svedese ha lavorato in palestra insieme a Simon Kjaer e Andrea Conti, che hanno saltato anche loro il match di domenica scorsa.

I tifosi rossoneri devono preoccuparsi per il derby? Non proprio, considerando che la scelta di svolgere un lavoro differenziato è maturata nelle ore precedenti. Allo stesso tempo, però, nessuno assicura sulla presenza di Ibrahimovic in gruppo nella giornata di oggi. Di sicuro, a meno di cambiamenti clamorosi, l’attaccante non si perderà una sfida così importante come il derby. Del resto anche Zvonimir Boban, cfo del Milan, ha rassicurato sulle condizioni di Zlatan: “Credo che nel derby ci sarà, voleva già esserci col Verona”.

Ibrahimovic ha giocato il suo ultimo derby di Milano il il 6 maggio 2012, quando segnò una doppietta a Julio Cesar (la gara finì 4-2 a favore di nerazzurri). La cosa paradossale è che a distanza di 8 anni l'ex Los Angeles Galaxy continua a essere indispensabile. Nella partita contro il Verona si è vista una squadra spenta, poco determinata, a cui è mancato il suo trascinatore. Insomma, Ibra ci sarà, perchè lui è tornato anche e soprattutto per giocare gare del genere: i tifosi nerazzurri lo fischieranno, ma il numero 21 rossonero si caricherà ancora di più. Questo è poco ma sicuro.

