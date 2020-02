Milan, Saelemaekers: “Voglio diventare titolare. Cancellerò tutti i dubbi”

NEWS MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, ha riportato le dichiarazioni che Alexis Saelemaekers ha rilasciato nella giornata di ieri al portale Dhnet.be: “Lukaku mi ha fatto i complimenti e si è detto pronto a darmi consigli sulla città. L’esordio contro il Verona? Pioli mi parlava in italiano e non ho capito niente. Non sapevo nemmeno dove giocare, poi ho visto uscire Calabria e ho capito che avrei dovuto fare il terzino offensivo”.

Successivamente Saelemaekers ha parlato anche in conferenza stampa a Casa Milan: “Trovarmi al cospetto di grandi campioni come Maldini e Boban è un sogno. Ibrahimovic lo guardavo in tv e adesso lo vedo nello spogliatoio: allenarsi insieme a un fuoriclasse come lui è uno stimolo, ti spinge a raddoppiare le forze per fare bene. Lavorerò per cancellare i dubbi di chi è rimasto sorpreso dal mio passaggio al Milan, Voglio diventare un titolare. Mi ispiro a Meunier, ha caratteristiche simili alle mie, ma il modello dal punto di vista professionale è Ronaldo: tutti i giovani calciatori dovrebbero prenderlo come riferimento. Derby? So che questi saranno giorni particolari, il derby è una sfida in cui vengono fuori i grandi giocatori. Spero di poter giocare per dare una mano alla squadra”. Intanto Spalletti svela un retroscena, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android