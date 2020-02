Verso Inter-Milan, i numeri di Ibrahimovic nel Derby

ULTIME NEWS MILAN – Dopo il forfait contro il Verona, Zlatan Ibrahimovic ritornerà al centro dell’attacco del Milan. Lo svedese è il vero motore dei rossoneri, che non hanno mai perso dopo il suo arrivo. La squadra si affiderà a lui questa sera, considerando anche i suoi numeri nelle stracittadine. Ibrahimovic ha segnato 5 gol in sette sfide contro l’Inter in Serie A, compresa la sua ultima doppietta del maggio 2012. Inoltre, insieme a Ronaldo, Candiani e Meazza, è uno dei quattro giocatori a segno con entrambe le maglie in occasione del Derby. Intanto ecco cosa ha detto Romelu Lukaku del Derby, continua a leggere >>>

