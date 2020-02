Verso Inter-Milan, Lukaku: “Ecco il mio Derby preferito”

ULTIME NEWS MILAN – Romelu Lukaku, al matchday program dell’Inter, ha rivelato chi sono stati i suoi idoli e ha parlato del suo Derby di Milano preferito. Ecco le sue dichiarazioni:

Sui suoi idoli: “Ho due idoli calcistici, che vorrei incontrare. Sono Ronaldo e Adriano. Se mi dovesse capitare di parlare con loro, si tratterebbe di qualcosa di emozionante e immenso per me. Io non so se riuscirò a fare anche solo una parte di quanto hanno dato loro all’Inter, ma il mio obiettivo è quello di lavorare, crescere e fare il meglio per questi colori”

Sui Derby del passato: “Non dimentico la vittoria dell’Inter per 4-0 nel derby del 2009. Ero appena diventato un calciatore professionista: guardai quel match, quello del debutto di Sneijder. Rimasi impressionato da Eto’o, Milito, ma soprattutto ricordo il meraviglioso gol di Thiago Motta”.

Intanto ecco i convocati di Stefano Pioli per Inter-Milan, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android