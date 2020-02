Verso Inter-Milan, i numeri dei rossoneri in trasferta da dicembre

ULTIME NEWS MILAN – E’ un Milan abbastanza in salute quello che stasera affronterà l’Inter nel Derby. I rossoneri nelle ultime cinque partite hanno portato a casa 3 vittorie e due pareggi. Ma c’è di più: la squadra di Stefano Pioli sta facendo benissimo in trasferta. Nelle ultime due occasioni sono arrivate due vittorie, mentre da dicembre in poi sono stati ben 12 i punti conquistati, meglio di chiunque altro. Serviranno queste statistiche per affrontare la ‘trasferta’ di questa sera? Per vedere le dieci curiosità che riguardano il Derby, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android