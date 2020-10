Verso Inter-Milan, Eriksen più di Brozovic per un posto da titolare

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – In vista del derby di sabato pomeriggio, Antonio Conte ha un dubbio di formazione. Chi schierare fra Christian Eriksen e Marcelo Brozovic?

I punti fermi del centrocampo nerazzurro si chiamano Nicolò Barella e Arturo Vidal. Qualora il tecnico interista dovesse scegliere Eriksen, Vidal giocherebbe a centrocampo lasciando spazio sulla trequarti al danese. Al contrario invece, se alla fine dovesse esserci Brozovic dal primo minuto. Una cosa è certa, il modulo sarà il 3-4-1-2, e il turnover in vista del match di Champions League contro il Borussia Mönchengladbach di mercoledì 21 ottobre, influirà nelle scelte di Conte. Al momento, Eriksen appare in vantaggio su Brozovic per giocare dall’inizio. A riportare le notizie è la Gazzetta dello Sport.

