Verso Inter-Milan, De Jong: “Passione, emozione e grinta. Così si vince il derby”

NEWS MILAN – In attesa del derby Inter-Milan, da segnalare il post su Instagram di Nigel De Jong. L’olandese ha giocato nel Milan ed ha anche deciso un derby, vinto per 1-0 dai rosssoneri: andò in gol con un colpo di testa su calcio di punizione battuto da Mario Balotelli.

Oggi sul suo profilo social, ha scritto un bel messaggio per caricare l’ambiente e con una foto ha ricordato il derby in cui fu decisivo con un gol: “Con passione, emozione e grinta! Questo è l’unico modo per vincere questa partita! In bocca al lupo ragazzi!”. Intanto ecco le formazioni ufficiali del derby Inter-Milan: continua a leggere >>>