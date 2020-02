Verso Inter-Milan, Conti e Kjaer sono a disposizione di Pioli

NEWS MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli può sorridere in vista del derby, partita in programma domenica sera a San Siro. Ibrahimovic è vicino al rientro, mentre ieri si sono allenati in gruppo Simon Kjaer e Andrea Conti che dunque saranno a disposizione. Il primo comunque potrebbe andare in panchina, visto che Mateo Musacchio sembra essere favorito, mentre Conti è in leggero vantaggio su Davide Calabria. Intanto ci sono delle novità molto importanti sul nuovo stadio, continua a leggere >>>

