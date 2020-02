Verso Fiorentina-Milan, trauma contusivo alla caviglia per Saelemaekers

NEWS MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli ha la rosa ridotta ai minimi termini per la sfida contro la Fiorentina, in programma sabato sera allo stadio Franchi.Uno degli infortunati dell’ultima ora è Alexis Saelemaekers, finito ai box per un trauma contusivo-distorsivo della caviglia sinistra: i nuovi esami previsti per oggi permetteranno di definire i tempi di recupero. . Intanto l’agente Thiago Silva non esclude un ritorno al Milan, continua a leggere >>>

