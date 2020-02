Verso Fiorentina-Milan, rossoneri vittoriosi 4 volte nelle ultime 8 occasioni

ULTIME NEWS MILAN – Non sarà facile per il Milan affrontare una Fiorentina che è in salute. La Viola è reduce dal largo successo per 5-1 contro la Sampdoria a ‘Marassi’. I rossoneri, però, hanno l’obbligo di continuare la corsa verso l’Europa League innanzitutto, poi si vedrà.Per quanto riguarda le ultime 8 gare di campionato contro la Fiorentina, il Milan ne ha vinto 4, esattamente le quattro più recenti nel girone di ritorno di Serie A. Completano il bilancio 2 vittorie della Viola e 2 pareggi. Intanto ecco i numeri di Ante Rebic confrontati con quelli di André Silva, continua a leggere >>>

