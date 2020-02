Verso Fiorentina-Milan, La Viola è la vittima preferita di Calhanoglu

ULTIME NEWS MILAN – Salvo particolari sorprese, Stefano Pioli schiererà nuovamente Hakan Calhanoglu alle spalle di Zlatan Ibrahimovic. Il turco, assente nello scorso turno di campionato contro il Torino, sta offrendo prestazioni sempre più convincenti ed è, al momento, indispensabile per il Milan. Oltre alla questione tecnica, ci sono anche alcune statistiche che spingono Calhanoglu in campo questa sera. Il numero 10 ha realizzato 3 gol contro la Fiorentina in Serie A: la Viola è la sua vittima preferita nel massimo campionato; per lui anche 3 assist vincenti contro i toscani. Intanto i precedenti tra le due squadre in Serie A, continua a leggere >>>

