Verso Fiorentina-Milan, i precedenti tra le due squadre in Serie A

ULTIME NEWS MILAN – Sia Fiorentina che Milan arrivano al match di questa sera dopo una vittoria nello scorso turno di campionato. Entrambe vogliono risalire la classifica e daranno battaglia affinché possano portare a casa un risultato positivo. Quella di stasera sarà la gara numero 160 tra le due squadre in Serie A: i precedenti sorridono ai rossoneri, vittoriosi in 72 occasioni, contro le 44 della Viola, completano il bilancio 45 pareggi. Solo contro la Roma (74) i rossoneri hanno vinto più partite che contro la Fiorentina. Intanto il Milan pensa sempre al calciomercato. Sono tre i giocatori visionati in un match di oggi: ecco chi sono, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android