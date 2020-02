Verso Fiorentina-Milan, i precedenti tra Pioli e Iachini

ULTIME NEWS MILAN – Fiorentina-Milan sarà anche Stefano Pioli contro Beppe Iachini. I due allenatori si sono scontrati 7 volte in Serie A, con il tecnico rossonero in vantaggio grazie a 4 vittorie, contro le due del collega: un pareggio completa il bilancio. Tra gli allenatori affrontati più di cinque volte in Serie A, Stefano Pioli solo contro Colantuono (1.89) ha guadagnato in media più punti che contro Iachini (1.86). Intanto ecco qual è stato il risultato più frequente tra Fiorentina e Milan nella storia della Serie A, continua a leggere >>>

