Verso Fiorentina-Milan, ecco il risultato più frequente tra le due squadre

ULTIME NEWS MILAN – Al momento il Milan occupa la sesta posizione in classifica insieme a Parma e Verona. Per questo motivo i rossoneri non vogliono perdere l’ultimo posto utile per l’Europa League e devono continuare la loro risalita. Le statistiche, però, dicono che l’1-1 è il punteggio più frequente tra Milan e Fiorentina in Serie A, finale di 19 sfide, l’ultimo dei quali nel dicembre 2017. I rossoneri sono gli unici a non aver ancora pareggiato in trasferta in questa Serie A: finora, in esterna, sei vittorie e sei sconfitte. Intanto per vedere tutte le curiosità inerenti al match, continua a leggere >>>

