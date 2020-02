Fiorentina-Milan, ecco 10 curiosità sulla sfida del ‘Franchi’

ULTIME NEWS MILAN – (fonte: acmilan.com)

Nella scorsa stagione fu un colpo di testa di Çalhanoğlu a decidere la sfida del Franchi, in quella ancora prima fu sempre Hakan a segnare nell’1-1 finale. Adesso i rossoneri tornano a Firenze per provare a dare continuità a un buon momento, composto da 14 punti conquistati nelle prime giornate di campionato di questo 2020. Prima del fischio d’inizio, fissato per le 20.45, riscaldiamoci leggendo 10 curiosità legate a Fiorentina-Milan.

SCONTRI DIRETTI

1- Milan e Fiorentina si sono affrontati 159 volte in Serie A: i rossoneri conducono per 72 successi a 44, completano 43 pareggi. Solo contro la Roma (74) i rossoneri hanno vinto più partite che contro la Fiorentina. In più, quella viola è la formazione contro cui il Milan ha segnato più gol in Serie A (247).

2- Il Milan ha vinto 4 delle ultime 8 gare di campionato contro la Fiorentina (2N, 2P), esattamente le quattro più recenti nel girone di ritorno di Serie A.

STATISTICHE GENERALI

3- L’1-1 è il punteggio più frequente tra Milan e Fiorentina in Serie A, finale di 19 sfide, l’ultimo dei quali nel dicembre 2017. I rossoneri sono gli unici a non aver ancora pareggiato in trasferta in questa Serie A: finora, in esterna, sei vittorie e sei sconfitte.

4- Milan (110) e Fiorentina (130) sono le squadre che hanno subito meno tiri nel corso dei primi tempi di questa Serie A. Inoltre, i rossoneri sono la formazione che in percentuale (29%) ha subito meno gol nel corso delle prime frazioni di gioco (9 su 31).

FOCUS GIOCATORI

5- Ante Rebić nel 2020 ha segnato cinque reti in sei presenze in campionato, lo stesso rendimento di Piątek in rossonero dopo le sue prime sei presenze nella competizione della scorsa stagione. Il croato nel 2020 ha realizzato il 50% dei gol del Milan in Serie A (5 su 10) e ha preso parte a 7 delle ultime 7 reti rossonere in tutte le competizioni.

6- Nessun portiere ha tenuto la porta inviolata per più gare intere di Gigio Donnarumma in questo campionato (9, al pari di Marco Silvestri).

7- Hakan Çalhanoğlu ha realizzato 3 gol contro la Fiorentina in Serie A: la viola è la sua vittima preferita nel massimo campionato; per lui anche 3 assist vincenti contro i toscani. La prossima, poi, sarà la 200° presenza del turco da quando milita nei top-5 campionati europei, 88 di queste sono arrivate in Serie A in maglia rossonera.

8- Con Matteo Gabbia salgono a 5 i giocatori rossoneri con meno di 21 anni in campo in questa Serie A, nessuna squadra ne conta di più.

FOCUS ALLENATORI

9- La Fiorentina è una delle sette squadre allenate in Serie A da Stefano Pioli, in 69 incontri (24V, 24N, 21P), proprio prima della sua attuale esperienza in rossonero.

10- Tra gli allenatori affrontati più di cinque volte in Serie A, Stefano Pioli solo contro Colantuono (1.89) ha guadagnato in media più punti che contro Iachini (1.86), frutto di quattro vittorie, un pareggio e due sconfitte.

