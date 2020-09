Verso Crotone-Milan: singolare statistica sui match contro una calabrese

Crotone-Milan, di rado il Diavolo incontra subito una calabrese

CROTONE-MILAN ULTIME NEWS – Oggi, alle ore 18:00, si disputa Crotone-Milan. La gara dello stadio ‘Ezio Scida‘ è valida per la 2^ giornata della Serie A 2020-2021. Il sito web ufficiale del Milan ha riportato, nell’attesa del match, numeri, statistiche e curiosità interessanti. Per esempio, si apprende come sia soltanto la seconda volta, in 16 precedenti di andata, che il Milan incrocia una squadra calabrese nelle prime due partite di un campionato di Serie A, dopo la sfida proprio con il Crotone nel primo match del torneo 2017-2018 (3-0 per i rossoneri). LEGGI QUI TUTTE LE CURIOSITÀ SU CROTONE-MILAN >>>