Verso Crotone-Milan: rossoneri imbattuti contro i calabresi in Serie A

Crotone-Milan, i precedenti in Serie A

CROTONE-MILAN ULTIME NEWS – Oggi, alle ore 18:00, si disputa Crotone-Milan. La gara dello stadio ‘Ezio Scida‘ è valida per la 2^ giornata della Serie A 2020-2021. Il sito web ufficiale del Milan ha riportato, nell’attesa del match, numeri, statistiche e curiosità interessanti. Per esempio, si apprende come il Milan sia imbattuto nei 4 precedenti contro il Crotone nella massima serie. Finora, infatti, 3 vittorie ed un pareggio per il Diavolo. LEGGI QUI TUTTE LE CURIOSITÀ SU CROTONE-MILAN >>>