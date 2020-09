Verso Crotone-Milan: nel mirino un record di aprile 2013

Crotone-Milan, i rossoneri non perdono da 13 gare

CROTONE-MILAN ULTIME NEWS – Oggi, alle ore 18:00, si disputa Crotone-Milan. La gara dello stadio ‘Ezio Scida‘ è valida per la 2^ giornata della Serie A 2020-2021. Il sito web ufficiale del Milan ha riportato, nell’attesa del match, numeri, statistiche e curiosità interessanti. Per esempio, si apprende come il Milan non perda da 13 partite di campionato (10 vittorie, 3 pareggi): è la striscia in corso più lunga nel massimo torneo; i rossoneri non infilano una serie più lunga di match senza sconfitta da aprile 2013 (14 in quel caso). LEGGI QUI TUTTE LE CURIOSITÀ SU CROTONE-MILAN >>>