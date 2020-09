Verso Crotone-Milan, ‘maledizione’ prima casalinga per i rossoblù

Maledizione Crotone

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Crotone-Milan, match valido per la 2^ giornata di Serie A, andrà in scena domani sera alle ore 18 allo stadio ‘Ezio Scida’. Prima sfida per i calabresi in casa, che cercheranno di rimediare alla sconfitta contro il Genoa nella prima giornata. Stando però alle statistiche, la prima casalinga per il Crotone rappresenta una sorta di maledizione. Sia nel 2016 che nel 2017, infatti, la squadra rossoblù ha perso la prima gara allo ‘Scida’, prima contro il Genoa per 1-3, poi proprio contro i rossoneri per 0-3.

