Verso Crotone-Milan, ecco i precedenti tra le due squadre in Serie A

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Giornata di vigilia per il Milan che domani, alle 18, affronterà il Crotone allo stadio ‘Ezio Scida’. Dopo due anni di purgatorio, la squadra calabrese ha nuovamente conquistato la massima serie italiana, esordendo con una sconfitta contro il Genoa alla prima giornata. Voglia di rivincita, dunque, per i ragazzi di Giovanni Stroppa, grande ex calciatore e allenatore delle giovanili rossonere. Stando alle statistiche, però, sarà difficile per i rossoblù avere la meglio sulla squadra di Stefano Pioli. I rossoneri, infatti, sono imbattuti nei quattro precedenti contro il Crotone. Il bilancio recita tre vittorie per il Milan e un pareggio.

