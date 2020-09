Verso Crotone-Milan: i numeri di Ibrahimovic, Rebic … e Calabria

Crotone-Milan, rossoneri efficienti in difesa e in attacco

CROTONE-MILAN ULTIME NEWS – Oggi, alle ore 18:00, si disputa Crotone-Milan. La gara dello stadio ‘Ezio Scida‘ è valida per la 2^ giornata della Serie A 2020-2021. Il sito web ufficiale del Milan ha riportato, nell’attesa del match, numeri, statistiche e curiosità interessanti. Per esempio, si apprende come il Milan sia l’unica squadra di Serie A con due giocatori in doppia cifra di gol nel 2020: ovvero Zlatan Ibrahimović (12) e Ante Rebić (11). Ma si apprende anche come nella 1^ giornata di campionato nessun giocatore abbia effettuato più contrasti di Davide Calabria (6, come Aaron Ramsey); segue Salvatore Molina (Crotone) a quota 5. LEGGI QUI TUTTE LE CURIOSITÀ SU CROTONE-MILAN >>>