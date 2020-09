Verso Crotone-Milan: Diavolo, super attacco e bella difesa

Crotone-Milan, rossoneri efficienti in difesa e in attacco

CROTONE-MILAN ULTIME NEWS – Oggi, alle ore 18:00, si disputa Crotone-Milan. La gara dello stadio ‘Ezio Scida‘ è valida per la 2^ giornata della Serie A 2020-2021. Il sito web ufficiale del Milan ha riportato, nell’attesa del match, numeri, statistiche e curiosità interessanti. Per esempio, si apprende come solamente l’Atalanta (55 gol) ha segnato più del Milan (49) nell’anno solare 2020 in Serie A. Ed anche come il Milan, sempre nel 2020, abbia mantenuto 8 volte la porta inviolata in Serie A, meno solamente di Fiorentina e Udinese (entrambe 9). LEGGI QUI TUTTE LE CURIOSITÀ SU CROTONE-MILAN >>>