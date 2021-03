Verona-Milan, piccolo problema fisico anche per Hauge: le ultime

Verona-Milan, le ultime su Hauge

Un’emergenza infortuni che sembra una sorta di maledizione infinita. Come se non bastassero gli infortuni di Zlatan Ibrahimovic, Mario Mandzukic, Ismael Bennacer, Ante Rebic, Theo Hernandez e Daniel Maldini, attenzione anche alle condizioni fisiche di Jens Petter Hauge. Secondo quanto riferito da Milan TV, il norvegese ha accusato un piccolo problema fisico nel riscaldamento di Verona-Milan. Per lui un affaticamento muscolare, ma visto il momento di difficoltà il numero 15 rossonero stringe i denti e va in panchina.

