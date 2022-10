Milan, che fatica contro chi cambia allenatore! L’ultima vittoria risale al 2014

Dopo la sconfitta con beffa in Champions League, il Milan è pronto a rituffarsi e a rifarsi in campionato. I rossoneri dovranno fare i conti contro un Verona che ha appena optato per un cambio allenatore, promuovendo Salvatore Bocchetti in prima squadra. Non un dettaglio di poco conto, anzi. Il Diavolo, storicamente, soffre le squadre che hanno appena cambiato guida tecnica. L'ultima vittoria, infatti, risale addirittura al 2014: in quel caso fu Riccardo Montolivo a regalare la vittoria ai suoi sul Catania di Massimiliano Pellegrino.