Verona, Juric: “Kalinic? Qui meno lusso rispetto al Milan, però…”

Juric chiaro con Kalinic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo le esperienze con Milan, Atletico Madrid e Roma, Nikola Kalinic si è accasato al Verona, squadra rivelazione nello scorso anno in Serie A. Ivan Juric, allenatore scaligero, ha parlato proprio del croato, raccontando un retroscena in merito al suo arrivo. Queste le sue parole riportate da ‘gianlucadimarzio.com’: “Sono stato chiaro con lui prima che venisse qua. Gli ho detto le cose chiare e se lui ha accettato di venire in una squadra, per lui, piccola, sa quello che lo aspetta. Abbiamo visto grande disponibilità. Qui c’è meno lusso rispetto al Milan o all’Atletico Madrid, ma se gli piace il calcio il posto ideale per giocare è questo”.

