Verona, Barak squalificato con la Repubblica Ceca: rientro anticipato in Italia

Barak rientrerà in anticipo in Italia dagli impegni della Nazionale ceca a causa di una squalifica: sabato ci sarà il match contro il Milan

Come comunicato anche dalla Repubblica Ceca, Antonin Barak ritornerà in anticipo in Italia. A causa di un cartellino giallo ricevuto in occasione della partita contro il Galles, il calciatore del Verona salterà la sfida di domani contro la Bielorussia per squalifica. L'ex Udinese, dunque, potrà iniziare a prepara la partita di sabato prossimo contro il Milan.