Venezia-Milan, Pioli: “Rispettiamo le decisioni, noi felici di aver giocato”

Domani si torna in campo per Venezia-Milan e oggi Stefano Pioli ha presentato il match in conferenza stampa. Per i rossoneri sarà la seconda partita dell'anno, mentre i veneti sono all'esordio. La prima partita del girone di ritorno della squadra arancioneroverde è stata infatti rinviata a causa dei tanti casi Covid degli avversari. Interrogato sul fatto che il campionato rischia di essere irregolare, Pioli ha risposto così in conferenza: "Per quanto riguarda il campionato, la stagione è questa e bisogna adattarsi, rispettando le situazioni. In tutti i campionati alcune partite si giocano e altre no. Siamo contenti di aver giocato. Dobbiamo fare una prova seria per vincere. Il resto delle decisioni, non facili, spettano agli altri. Noi siamo in prima linea". Intanto il Milan cerca difensori centrali: quattro i nomi caldi >>>