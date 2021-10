Venezia-Fiorentina 1-0, Caldara entra al minuto 87′: non è più un titolare?

Mattia Caldara, nel corso di Venezia-Fiorentina, è entrato nei minuti finali. Il difensore non è più una prima scelta di Paolo Zanetti? Il punto

Il Venezia conquista la seconda vittoria in campionato grazie all'1-0 contro la Fiorentina firmato Aramu. Un bel clean sheet per la squadra arancioneroverde contro Dusan Vlahovic e compagni. Tre punti a parte c'è da fare una considerazione su Mattia Caldara. Il difensore, in prestito dal Milan, si è seduto in panchina per la seconda volta consecutiva. Paolo Zanetti infatti, ancora una volta, gli ha preferito Micheal Svoboda. Caldara è entrato soltanto al minuto 87' per rinfoltire una difesa che si è protetta fino all'ultimo per mantenere il vantaggio. Sarà una scelta momentanea? Ricordiamo che il Venezia può contare su un diritto di riscatto pari a 4 milioni di euro. Ma se dovesse continuare a non giocare è chiaro che il riscatto non sarebbe così semplice. Pioli mischia le carte in difesa e sulla trequarti: la probabile formazione del Milan