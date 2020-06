Venezia, è l’ex Milan Felicioli il positivo al Coronavirus. Le sue parole

MILAN NEWS – Ieri il Venezia ha rivelato chi fosse il calciatore positivo al Covid-19: si tratta dell’ex rossonero Gian Filippo Felicioli, ceduto al club veneto un anno fa circa. Se inizialmente il Venezia non aveva voluto rivelare l’identità del calciatore positivo, in seguito ha deciso di renderne pubblica l’identità. Il match contro il Pordenone è al momento a rischio rinvio.

Felicioli tra l’altro ha scritto un messaggio sulla sua pagina Facebook: “Ciao a tutti. Purtroppo dopo 4 cicli di tamponi tutti negativi, al 5^ sono risultato positivo al covid-19, positività che è stata confermata da un ulteriore tampone..fortunatamente sto bene, non ho alcun tipo di sintomo e sono in isolamento nella mia abitazione; sono dispiaciuto, molto, per la situazione e perché finalmente, dopo un calvario durato 7 mesi a causa dell’infortunio subito ad ottobre, stavo piano piano recuperando la forma migliore; è stata una bella mazzata, ma la cosa più importante è che io stia bene e che lo siano tutte le persone con cui ho avuto contatti negli ultimi giorni”.

“Potranno sembrare frasi già fatte, ma invito tutti a rispettare minuziosamente tutte le norme di sicurezza che sono state stabilite; anche se sono passati diversi mesi dalla comparsa di questo virus, quest’ultimo è ancora in circolazione e non bisogna prenderlo assolutamente alla leggera, per la tutela e la salute di tutti – prosegue Felicioli -. Infine, ci tenevo a ringraziare tutti i miei compagni, il mister, il presidente, tutto il Venezia FC e tutte le persone che mi hanno fatto sentire il proprio affetto in questo momento. Un abbraccio e sempre forza Venezia!”.

Intanto, può esserci una similitudine tra il rinnovo di Icardi dello scorso anno e quello di Donnarumma: CONTINUA A LEGGERE>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓