Valore rosa Milan – Theo raddoppia con bonus: è quello cresciuto di più

Ultime Notizie Milan: Theo raddoppia (e più) il proprio valore

MILAN NEWS – Estate 2019. Inizia l’avventura del Milan firmato Paolo Maldini. L’eterno capitano rossonero aveva già lavorato con Leonardo sotto la gestione Elliott, ma con molte meno responsabilità. Dopo l’addio del brasiliano direzione Paris Saint-Germain, sulle spalle di Maldini sono cadute tutte le responsabilità del mercato. Non si è fatto però trovare impreparato e, anzi, si è presentato subito con un colpo che, col senno di poi, è assolutamente da definire “alla Maldini”: dal Real Madrid ha preso Theo.

Non poteva che presentarsi con un terzino sinistro, il terzino sinistro più forte di sempre. E di certo non poteva sbagliare. Infatti non lo ha fatto. Su Theo se ne dicevano di tutti i colori, soprattutto a livello comportamentale. Maldini però non ha avuto dubbi, nonostante stesse ancora vivendo una carriera incompiuta. Dopo l’esperienza all’Alaves, la prima davvero importante, lo aveva acquistato il Real Madrid. Sembrava la grande occasione, fallita. Un anno dopo infatti le Merengues lo cedono in prestito alla Real Sociedad, dove non esplode. Nonostante ciò, Maldini intravede delle grandi qualità e lo porta a Milano per soli 20 milioni. Oggi è facile dire “soli”, ma un anno e mezzo fa non erano pochi quelli a dire fosse un acquisto rischioso e superfluo.

L’intuizione di Maldini

Maldini invece ha avuto ragione, eccome. Theo fa subito capire di poter essere importantissimo per il Milan, ma un infortunio in amichevole lo frena immediatamente. Poi Marco Giampaolo, oggi allenatore del Torino, gli preferisce spesso Ricardo Rodriguez, che si è portato in granata. Nonostante ciò, Theo riesce comunque a mettersi in mostra ed esplode definitivamente con l’arrivo di Stefano Pioli. Lo scorso anno Theo riesce a realizzare 7 gol in 36 partite, niente male per un terzino. I tifosi si innamorano e il valore del francese classe 1997 (perché non bisogna dimenticare l’età) schizza alle stelle. Attualmente, secondo Transfermarkt, il valore di Theo è di 45 milioni. Una cifra più che doppia rispetto ai 20 milioni spesi dal Milan. Un incremento del 125%, che lo rendono il giocatore del Milan con la crescita più alta in queste due stagioni. Già a dicembre 2019 era arrivato a 25 milioni, per toccare subito i 40 milioni a marzo. Piccolo calo fino a 32 milioni dovuto al Covid e ultima crescita in estate fino ai 45 attuali. Un valore più che raddoppiato in poco più di un anno. E chissà a quanto può arrivare. Mercato Milan – Milenkovic, Maldini incontra l’agente: la strategia >>>