Valore rosa Milan – Leao ha ancora margini: il suo valore oggi

Rafael Leao, nonostante la crescita esponenziale, è uno dei giocatori del Milan che ha ancora margini e il suo valore può aumentare

Fabio Barera

Uno dei protagonisti della conquista del diciannovesimo scudetto in casa Milan è sicuramente Rafael Leao. La sua crescita esponenziale gli ha garantito un posto nell'elenco dei convocati del CT del Portogallo Fernando Santos per i Mondiali di Qatar 2022. Ma l'esterno rossonero ha ancora margini di miglioramento, nonostante sia uno dei fiori all'occhiello, già ora, del campionato di Serie A.

Il suo arrivo al Milan è uno dei tanti capolavori firmati dalla premiata ditta Paolo Maldini-Frederic Massara, che negli ultimi anni hanno dimostrato di essere una coppia affiatata e soprattutto capace. Anche Leao, come Maignan, arriva dal Lilla, compagine francese che recentemente ha dimostrato di muoversi bene a livello di giovani talenti.

La cifra spesa per portarlo alla corte dell'allora tecnico del Milan Marco Giampaolo è consistente per l'età del ragazzo e si attesta intorno ai 30 milioni di euro. Le qualità del lusitano sono evidenti sin da subito e su di lui puntano tanto l'ex Sampdoria, quanto il neo tecnico Stefano Pioli, giunto sulla panchina del Diavolo a stagione in corso.

In quel 2019/2020 Rafael Leao raccoglie 31 presenze e trova la via del gol in sei occasioni. Tra queste spiccano il primo centro in maglia Milan, che arriva nella sconfitta interna per 1-3 contro la Fiorentina e una delle marcature in quel 4-2 in rimonta contro la Juventus.

Milan, la crescita indiscutibile di Rafael Leao — La stagione successiva per Rafael Leao ha avuto più o meno lo stesso copione della precedente, con lo stesso numero di reti a fronte di una presenza in meno. In aggiunta, però, c'è il primo gol in coppe europee, arrivato contro lo Sparta Praga nella fase a gironi di Europa League.

Il vero salto di qualità per il portoghese arriva nell'anno dello scudetto, quando per la prima volta in carriera raggiunge la doppia cifra con 11 reti. Il suo apporto in fase realizzativa si rivela fondamentale per il titolo al termine della stagione, ma di Rafael Leao si registra una crescita a livello assoluto, a cui sta continuando a dare continuità anche nel campionato di Serie A 2022/2023.

Secondo quanto riportato da transfermarkt.it, il valore del portoghese tre anni fa era di circa 15 milioni di euro, mentre ad oggi si attesta intorno agli 80 milioni. Questo lo rende il giocatore con il valore più alto tra tutti coloro che militano nella massima serie, anche se l'esterno d'attacco del Milan ha dimostrato di avere ulteriori margini di crescita.