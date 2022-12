Calciomercato Milan – Leao è l’obiettivo numero uno del Chelsea | News

Con il rinnovo che non è ancora arrivato (e chissà se arriverà), non si placano le voci circa il futuro di Rafael Leao. L'attaccante portoghese, come ben si sa, è in scadenza di contratto nel 2024 e la sua situazione contrattuale che lo lega al Milan ha attirato l'attenzione da parte di alcuni grandi club europei. Non è un mistero che la squadra che ha già manifestato un certo interesse sia il Chelsea, club con il quale c'è un buon rapporto con il Milan come testimoniano gli affari di mercato degli ultimi anni. Nonostante ciò, i 'blues' dovranno tenere conto della clausola da 150 milioni di euro presente nel contratto di Leao.