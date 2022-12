Valore rosa Milan – Crescita assoluta di Tomori: il suo valore oggi

Se il Milan ha conquistato il diciannovesimo scudetto nel corso della scorsa stagione, gran parte del merito va data a Fikayo Tomori . Il difensore centrale ex Chelsea arriva in rossonero grazie ad un colpo di mercato magistralmente messo a segno dai dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara .

L'inglese si accasa in rossonero dopo che nei Blues aveva praticamente sempre agito da riserva. Il tecnico del Milan Stefano Pioli gli affida la responsabilità di guidare la retroguardia del Diavolo e lui risponde presente. Qualsiasi sia il suo compagno di avventura, che sia Kjaer o Romagnoli , che sia Kalulu o Gabbia , Tomori si trova bene e soprattutto rende dal punto di vista difensivo.

Le sue caratteristiche, di cui evidentemente non si sono pienamente accorti in Inghilterra, lo hanno reso uno dei centrali migliori del campionato di Serie A. La velocità che gli permette di recuperare anche quando parte in svantaggio, le letture difensive e lo spirito di sacrificio sono solo alcune delle sue doti.