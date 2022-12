Valore rosa Milan – Bennacer insostituibile: il suo valore oggi

Chi si avvicina oggi al mondo del Milan e guarda qualche partita dei rossoneri, si accorgerà come uno dei punti di forza della rosa sia Ismael Bennacer . L'algerino è diventato di diritto un insostituibile per il tecnico Stefano Pioli e lo ha dimostrato a più riprese.

Questa sua importanza nel pacchetto di centrocampo è resa evidente dalle conferme che arrivano dai suoi compagni di squadra. Sandro Tonali , ad esempio, ha ultimamente speso parole al miele per Bennacer , sotolineando come si senta al sicuro quando gioca con l'algerino.

Ma quando era arrivato al Milan , in molti avevano storto il naso. Il fatto che la dirigenza del Diavolo lo avesse acquisito dall' Empoli appena retrocesso aveva preoccupato tanti tifosi rossoneri, che pensavano in un colpo di mercato andato a vuoto. Con lui era arrivato anche il bosniaco Rade Krunic , un altro sul quale non si avevano grandi aspettative.

E invece Bennacer sorprende tutti nella sua prima stagione in rossonero, prendendo subito il posto da titolare al fianco dell'ivoriano Franck Kessié . In quell'annata 2019/2020 trova anche la sua prima rete con la casacca del Milan , prendendo parte alla girandola di gol siglata nel 5-1 contro il Bologna .

E la dimostrazione è la titolarità riacciuffata nella stagione 2021/2022 con tanto di esordio in Champions League e i due gol in Serie A contro Bologna e Cagliari. A chiudere il cerchio, per ora, le 15 presenze in altrettante gare in questo campionato, che poi è stato quello della consacrazione definitiva di Bennacer.