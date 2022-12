Milan, Tonali: “Spero che Bennacer resti in rossonero”

Sandro Tonali, in occasione del compleanno del Milan ha parlato anche di Ismael Bennacer, centrocampista rossonero

Oggi è il compleanno del Milan e ovviamente Sandro Tonali è il più grande simbolo del milanismo in questo momento. Proprio il classe 2000 ha parlato ai microfoni di Mediaset, affrontando diversi argomenti da vero condottiero. Ecco un estratto sul suo compagno di squadra Ismael Bennacer, che dovrà ancora rinnovare il contratto con i rossoneri ( INTERVISTA COMPLETA ).

Su Bennacer: "Bennacer sa cosa vuol dire giocare per il Milan e a San Siro, sa benissimo cosa fare e spero con tutto il bene del mondo che rimanga". Un chiaro e forte messaggio quello di Sandro Tonali. D'altronde la coppia formata dall'italiano e Bennacer è diventata ormai insostituibile per la mediana del Milan. Ora starà alla dirigenza rossonera trovare il giusto modo e i giusti argomenti per arrivare al rinnovo di contratto con il centrocampista rossonero. Milan, Thiaw: “Non siamo affatto soddisfatti del risultato”