Valore over-36, Ibrahimovic nella top 3: ma non è il migliore

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – In questo periodo di stop al calcio giocato, almeno per quanto riguarda il Milan che non partecipa (purtroppo) a Champions ed Europa League, si pensa al calciomercato e alle statistiche della stagione appena trascorsa. In questo caso i colleghi di Transfermarkt, forniscono le loro valutazioni sui calciatori over-36. Potevano non inserire Zlatan Ibrahimovic?

Lo svedese ha quasi 39 anni, ma per l’impatto che ha nelle partite, ne dimostra certamente meno. Il suo valore, secondo Transfermarkt, è di 2,8 milioni di euro. Voi direte: “Ma pochissimo”. Anzitutto non dimenticate l’età, e poi è vero che il Milan lo ha acquistato a zero, e gli ha fatto un contratto di un anno con opzione per il secondo. E nel caso qualche altro club lo volesse, anche quando avesse un contratto più lungo, probabilmente verrebbe fatto partire a zero.

La notizia, piuttosto, è che Ibrahimovic non è l’over-36 più costoso del calcio. Ci sono altri due giocatori, che conosciamo bene, che lo superano: si tratta di Franck Ribery (valore 3,2 milioni, anni 37) e Andrés Iniesta (valore 3,1 milioni, anni 36).

