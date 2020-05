Valore economico dei club: il Milan crolla. I numeri delle italiane

MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, ha pubblicato uno studio molto interessante effettuato da Kpmg sul valore economico delle prime 32 società europee.

Disastrosi i numeri del Milan, che è l’unica società, fra le 32 migliori d’Europa, ad aver diminuito il proprio valore negli ultimi quattro anni (-3%). I risultati sportivi non ci sono stati e più si sono accumulate perdite record per 442 milioni. Il valore del club rossonero è crollato a 526 milioni (22° in classifica), inferiore a quello di Roma e Napoli (attualmente al 16° e al 17° posto). La Juventus è all’11° posto, mentre l’Inter al 14°. INTANTO IL MILAN PENSA AL RINNOVO DI UN CALCIATORE IMPORTANTE, CONTINUA A LEGGERE >>>