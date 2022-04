United, Van Basten: “Ronaldo dovrà lavorare duramente con Ten Hag”

Marco Van Basten, ex giocatore del Milan, al The Rondo Show’, ha parlato di Ronaldo e dell'arrivo di Ten Hag al Manchester United

Marco Van Basten, ex giocatore del Milan, ha parlato al "The Rondo Show".Van Basten si è soffermato su Cristiano Ronaldo e sull'approdo di Ten Hag al Manchester United: "Se Ronaldo riuscirà ad avere la continuità realizzativa delle ultime settimane non vedo perché il Manchester United debba pensare di privarsene. Ten Hag dovrà capire che non può chiedergli quello che pretenderà da un 18enne dal punto di vista fisico. Ovviamente Cristiano dovrà lavorare duramente, ma sono sicuro che potrà farlo perché Ten Hag sa come farsi capire dai propri giocatori".Milan, non solo Sanches: ecco il 'piano B'! Le ultime news di mercato >>>