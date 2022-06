Under 15, Fiorentina-Milan 0-1: gol e highlights della finale (VIDEO)

Il Milan Under 15 è campione d'Italia: battuta in finale la Fiorentina 1-0 grazie ad un gol di Camarda. Ecco il gol e gli highlights

Il Milan Under 15 è campione d'Italia. I baby rossoneri hanno battuto in finale la Fiorentina per 1-0 grazie ad un gol di Camarda. Una partita dominata e vinta con merito che ha consentito alla squadra di mister Bertuzzo di conquistare il prestigioso trofeo. Ecco, di seguito, il gol e gli highlights della finale!