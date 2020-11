Under 21, tamponi negativi: Gabbia e Colombo i milanisti presenti

Under 21, Gabbia e Colombo negativi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo il rinvio della gara con l'Islanda, l'Italia Under 21 scende nuovamente in campo per recuperare proprio il match contro i nordici. Appuntamento per il 12 novembre a Reykjavik alle 13:15 locali, 14:15 italiane. Per l'occasione, giro di tamponi a tutta la squadra che, fortunatamente, sono risultati tutti negativi. Presenti in rosa anche due giocatori del Milan: Matteo Gabbia e Lorenzo Colombo.